شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد أيمن حفنى فى الزمالك للاجتماع مع المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أيمن حفنى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى مقر النادى بميت عقبة، من أجل عقد جلسة مع المسئولين للاتفاق على الطريقة التى سيتم تكريم اللاعب بها، وحرص حفنى على متابعة مران الفريق الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتتجه إدارة نادى الزملك لإبرام عقد تكريم مع حفنى لعودته للقلعة البيضاء لمدة 6 أشهر، تبدأ من الميركاتو الشتوى الحالى وتنتهى بنهاية الموسم، لتحقيق أمنية اللاعب ورغبته فى الاعتزال داخل صفوف الزمالك.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك أن الإدارة استقرت على تكريم أيمن حفنى وتحقيق أمنيته بالاعتزال فى القلعة البيضاء، خاصة أنه من اللاعبين المخلصين للنادى، لافتًا إلى أنه من المنتظر تحرير عقد لمدة 6 أشهر للاعب خلال الساعات المقبلة.

وكان أيمن حفني نشر بيان على صفحته جاء كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبير عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".

ايمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

ايمن حفنى اختتم بيانه قائلا: "لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".