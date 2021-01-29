شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الجونة 2\1 فى ريمونتادا قوية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فرق سيراميكا فى تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد السويس، فى ريمونتادا مثيرة لفريق سيراميكا والذى كان متأخرا بهدف فى الشوط الأول.

تقدم فريق الجونة بهدف بالدقيقة 35 بهدف أحرزه أحمد حمدى بعدما تسلم الكرة من كريم الطيب الذى مررها له محمد حبيب يكن، وسيطر الفريق على الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى تعادل شادى حسين لسيراميكا فى الدقيقة 65 ، ليعلن عن صحوة فريقه والعودة للمباراة حتى استطاع أحمد ياسر ريان خطف نقاط اللقاء لصالح فريقه فى الدقيقة 90 من أحداث المباراة من ركلة جزاء.

ورفع سيراميك رصيده إلى 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 9 ، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاءان وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.