شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29 يناير 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها استقرار الزمالك على عقد لأيمن حفنى 6 أشهر، وإرسال اتحاد الكرة اللائحة إلى وزارة الرياضة، ومفاوضات الزمالك مع حسام حسن، بالإضافة الى سفر وليد سليمان مع الاهلى الى الدوحة في كأس العالم للأندية

تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبى فى طوكيو 2021

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

الزمالك يستقر على تكريم أيمن حفنى بعقد 6 أشهر

تتجه إدارة نادى الزمالك لتكريم أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول السابق بإبرام عقد تكريم مع اللاعب لعودته للقلعة البيضاء لمدة 6 أشهر، تبدأ من الميركاتو الشتوى الحالى وتنتهى بنهاية الموسم، لتحقيق أمنية اللاعب ورغبته فى الاعتزال داخل صفوف الزمالك.

الحضرى يخوض معايشة بالشارقة الإماراتى برفقة فكرى صالح والمحاضر حسن مقيم

يخوض عصام الحضرى، حارس مرمى فريقى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، حالياً فترة معايشة بنادى الشارقة الإماراتى برفقة شيخ مدربى حراس المرمى فكرى صالح، والمحاضر الآسيوى حسن مقيم للحصول على مزيد من الخبرات فى عالم تدريب الحراس.

الإسماعيلى ينهى الاتفاق مع مدرب أجنبى ويقود الدراويش بعد مواجهة بيراميدز

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مجلس الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أنهى اتفاقه مع مدير فنى أجنبى لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة، على أن يصل المدرب إلى القاهرة اليوم لمشاهدة مباراة الفريق أمام بيراميدز وتولى المسئولية عقب هذه المباراة.

الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن

يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم فى الوقت الحالى مع نظرائهم بنادى سموحة، لحسم صفقة حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالفريق السكندرى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بهاية شهر يناير الجارى، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

أسباب سفر وليد سليمان مع بعثة الأهلى إلى مونديال الأندية

كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان نجم الأهلى، أسباب سفر "الحاوى" مع بعثة الفريق إلى قطر رغم الإصابة، وقال حازم الحديدى فى تصريحات صحفية، "وليد سليمان يسافر مع الأهلى لقطر لدعم المارد الأحمر ومساندته، لاسيما أن دور الحاوى يتخطى فكرة المشاركة فى البطولة، فهو يعى أهمية دوره كأحد كباتن الفريق، بجانب أن وليد سليمان يضع مصلحة الأهلى أولا ولا يقف عند مشاركته فى المباريات أو حتى التواجد فى القائمة".

اتحاد الكرة يُرسل اللائحة المعدلة لوزير الرياضة لنشرها بالجريدة الرسمية

أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.