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بالصور.. بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان الأهلي اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب.

وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس ، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم الخميس المقبل 4 فبراير في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

يُذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتُوج بالميدالية البرونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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