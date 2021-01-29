بالصور.. بعثة الأهلي تغادر إلى قطر لخوض مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان الأهلي اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب.

وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بمسحة لفيروس كورونا، وظهرت نتيجتها بسلبية المسحة لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم الخميس المقبل 4 فبراير في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، فيما يلتقي الفائز من الفريقين مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي.

يُذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفوز بالمركز الثالث وتُوج بالميدالية البرونزية.