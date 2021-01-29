سيراميكا كليوباترا يقفز للمركز الخامس بفوز قاتل أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتي:

خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً قاتلاً أمام نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري WE.

وتقدم الجونة سريعاً في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول الذي انتهى بهدف نظيف سجله أحمد حمدي، قبل أن يتعادل شادي حسين في الدقيقة 65 لسيراميكا كليوباترا ثم خطف أحمد ياسر ريان نقاط المباراة لفريقه بهدف ثانِ في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 18 في المركز العاشر.