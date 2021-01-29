المقاصة يوضح لمصراوي كواليس مفاوضات الزمالك لضم مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الزمالك لم يخاطب الفريق حتى الان لشراء مروان حمدي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشار بكري في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن حتى هذه اللحظة الزمالك لم يرسل عرض رسمي لضم اللاعب.

واضاف أن المفاوضات حتى الان بطريقة شفهية لم ترتقي للرسمي وبالتالي لم تحسم اي شيء في مصير اللاعب.

وتابع أنهم ينتظروا المفاوضات الرسمية لحسم مصير اللاعب من الانضمام لهم او البقاء.

واتم أن ادارة الفريق ليس لديها مانع في بيع اللاعب ولكن بشرط تواجد البديل و السعر المناسب.

واختتم تصريحاته قائلا :" لم نحدد سعر بيع اللاعب قبل ان يأتي عرض رسمي".