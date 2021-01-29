دجلة يتعادل مع أسوان سلبيا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل وادي دجلة مع ضيفه أسوان سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الأهلي we السلام" مساء الجمعة في الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

لم ينجح الفريقان في تحويل الفرص التي أتيحت لهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء كما بدأ بالتعادل (0-0).

وبهذه النتيجة، يحقق أسوان التعادل الثالث على التوالي رافعا رصيده إلى تسع نقاط من تسع مباريات، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز منذ الجولة الثانية.

أما وادي دجلة فظل في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط من 10 مباريات، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر ثماني جولات.