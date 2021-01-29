"مصطفى محمد إلى تركيا".. عبد العزيز لمصراوي: خطوة مهمة.. و3 نصائح لاستمراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُسدل الستار على ملف صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالطة سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاماً إلى قائمة طويلة تضم العديد من اللاعبين المصريين الذين خاضوا رحلة احترافية في أرض الأناضول.

"الخليج 365" تواصل مع عدد من النجوم الذين قضوا فترة احترافية في تركيا، لسؤالهم عن رأيهم في الصفقة وتوجيه نصائح للمهاجم الشاب في أول تجربة احترافية له.

وتواصل "الخليج 365" مع أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، ضمن الأسماء التي برزت في الدوري التركي، ولعب للعديد من الأندية التركية أبرزهم كوجالي سبور، مالطيا سبور وطرابزون سبور.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة الخليج 365:"انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي خطوة مهمة بالنسبة له، وتعتبر خطوة أولى لكي ينتقل لأندية أكبر في القارة الأوروبية".

وأضاف: "مصطفى محمد يمتلك إمكانيات عالية للغاية وأراه من أفضل المهاجمين في أفريقيا، وكان لديه فرصة للإنضمام لسانت ايتيان ولكن لم تشأ الظروف وتم غلق المفاوضات من جانب الزمالك، والأهم في الوقت الحالي أن يركز في الخطوة التي سيبدأها في الوقت الحالي".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "يجب على مصطفى محمد أن يجرب نفسه في الغربة، لأن النظام في تركيا مختلف وسيرى أن حياته ستختلف، لأن المران هناك هو الأهم بالنسبة لهم".

ووجه أيمن عبد العزيز بالعديد من النصائح للمهاجم الشاب قبل الانتظام في صفوف جالاتا سراي: "يجب على مصطفى محمد أن يكون قريب من زملائه في الفريق وأن يتعلم اللغة التركية لأنها ستجعله أقرب لهم وللجهاز الفني".

وأكمل: "التدريبات هناك في الدوري التركي أقوى، لأنه دوري يُعرف عنه العنف، وسيتعرض للعنف خلال المباريات التي سيخوضها، فيجب عليه أن يتدرب بقوة ويعمل على العمل البدني ويتحمل ما سيتعرض له ويجب عليه أن يتحلى بالصبر، وأتمنى له التوفيق بالطبع".

واختتم عبد العزيز عن وضع نادي الزمالك بعد رحيل مصطفى محمد: "الزمالك لن يتأثر برحيله، وإن كان هناك تأثير سيكون تأثير وقتي فقط، ولا يوجد فريق في العالم يتأثر برحيل لاعب، أرى أن الزمالك يجب أن يعتمد على اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي، وأن يعطي الفرصة لعمر السعيد الذي يعتبر من أفضل المهاجمين في الدوري إذا عاد لمستواه وأخذ الفرصة التي يستحقها".