رسميا.. أيمن حفني يعود إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقَّع أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، لينضم إلى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أيمن حفني أبدى استعداده للعب في صفوف الزمالك مجانًا من أجل الاعتزال داخل ميت عقبة.

وأفاد مراسل يلا كورة أن أيمن حفني وقَّع على عقد انضمامه للزمالك لمدة ستة أشهر، بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو على طلبه.

وكتب أيمن حفني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توقيعه للزمالك: "شكرًا لكل من ساعدني على تحقيق أمنيتي".

وأضاف: "أشكر قائد الفريق شيكابالا، كابتن عبد الحليم علي، كابتن أشرف قاسم، إدارة النادى الموقرة، وقبل كل هذا جمهور الزمالك العظيم على الدعم والمساندة".

وأتم قائلا: "الآن أصبحت في بيتي وسط عائلتي الكبيرة، رسميًا أصبحت لاعبًا بنادي الزمالك".

وسبق وأن قاد باتشيكو أيمن حفني من قبل خلال الولاية الأولى والتي شهدت تتويج الزمالك بلقب الدوري وتحديدًا موسم 2014/2015.

وكان صاحب الـ35 عامًا تُوج بلقب الدوري مع الزمالك إلى جانب الكونفدرالية وكأس مصر في ثلاث مناسبات سابقة.

يذكر أن أيمن حفني رحل عن الزمالك في الصيف قبل الماضي متجها إلى مصر المقاصة ثم المقاولون العرب، قبل أن يصبح لاعبا حرًا ويعود للأبيض مجددا.