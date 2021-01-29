بث مباشر | شاهد اهداف المصري البورسعيدي والانتاج الحربي في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي والانتاج الحربي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 29-1-2021 ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “المصري البورسعيدي والانتاج الحربي” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة المصري البورسعيدي والانتاج الحربي على ملعب برج العرب، بإدارة من الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 13 نقطة، جمعها من 8 مباريات، فاز في 3 مناسبات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمة وحيدة، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام “سيراميكا كليوباترا”.

في المقابل، يتذيل الانتاج الحربي جدول الترتيب الدوري المصري وفي رصيده 5 نقاط، جمعها من 8 مباريات، انتصر مرةو وحيدة وتعادل في مباراتين، وتعرض للخسارة في 5 مناسبات، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام “إنبي”.

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