الامارات | لاعب جزائري يوقع عقداً بقيمة 34 مليون دولار في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جزائري يوقع عقداً بقيمة 34 مليون دولار في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي وست هام يونايتد خامس ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة عن تحويل اعارة الجزائري الدولي سعيد بن رحمة من نادي برنتفورد من الدرجة الاولى الى صفقة دائمة.

وجاء في بيان صادر عن وست هام ان اللاعب "وقع على عقد حتى العام 2026"، حيث اشارت تقارير صحافية الى ان الصفقة بلغت 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) اضافة الى خمسة ملايين مكافآت.

وانضم صانع الالعاب (25 عامًا) من برنتفورد على سبيل الاعارة في أكتوبر الفائت بعد ان امضى معه موسمين سجل خلالهما 30 هدفًا و27 تمريرة حاسمة.

ومنذ مشاركته الاولى مع النادي اللندني ضد ليفربول في 31 أكتوبر، شارك بن رحمة في 14 مباراة مع وست هام في جميع المسابقات.

وكان من المتوقع ان يحوّل فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الاعارة الى صفقة دائمة الصيف المقبل، الا انه قرّب الموعد الى سوق الانتقالات الشتوية الحالية لإفساح المجال امام وصول لاعبين على سبيل الاعارة.

إذ من المتوقع ان يعلن النادي خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم جيسي لينغارد من مانشستر يونايتد على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم بعد ان سافر الخميس الى لندن.

لم يعد لينغارد (28 عامًا) ضمن مخططات المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير، لذا وصوله الى فريق مويس الذي اشرف عليه في موسم 2013-2014 عندما كان مدربًا للشياطين الحمر قد يساعده على استعادة بعضًا من بريقه.

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