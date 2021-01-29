الامارات | المصري عمرو جمال يغازل ناديه السابق للعودة.. "الأهلي كلامه قليل لكن أفعاله كبيرة"

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري عمرو جمال يغازل ناديه السابق للعودة.. "الأهلي كلامه قليل لكن أفعاله كبيرة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غازل مهاجم طلائع الجيش المصري عمرو جمال ناديه السابق الأهلي من أجل العودة إلى صفوفه اعتباراً من المسوم المقبل، مشيراً إلى أنه يسابق الزمن من أجل ارتداء قميص الأهلي ومنتخب الفراعنة مجدداً خصوصاً بعد تألقه مع الطلائع في الدوري المصري وتسجيله أربعة أهداف حتى الآن.

ونقل موقع اليوم السابع تصريحات تلفزيونية لعمرو جمال، قال فيها: "الحمد لله بدأت أجني ثمار تعبي في الموسم الماضي والموسم الحالي حاسس بنفسي في الملعب وتحركاتي داخل المستطيل الأخضر، وإن شاء الله هحاول استمر وأكثر من كدة، والظروف الصعبة التي مريت بها آخرتني كتير وقصرت في حق نفسى، وأخدت قرارات غلط كتير في حياتي عطلتني في مشواري".

وتابع عمرو جمال: "الأهلي كلامه قليل بس أفعاله كبيرة وعارف إن الأهلي متابعنى وحاطط عينه عليا ومستنين عمرو يرجع لفورمته، وأنا قافل على نفس وتعبان جدا علشان أرجع لمستواي وإن شاء الله هرجع الموسم المقبل لمكانتي في الأهلي ومنتخب مصر".

وتأتي تصريحات عمرو جمال في وقت يعاني فيه الأهلي من وجود المهاجم الهداف في ظل عدم قناعة عدد كبير من أنصار القلعة الحمراء بالمهاجم مروان محسن وتراجع أداء حسين الشحات.

وأكد عمرو جمال صعوبة تركه طلائع الجيش في الوضع الحالي مهما كانت العروض التي وصلته وقال: "من حق الأهلي تدعيم صفوفه بشكل قوي، وطموحي أن أعود الأهلي لأني مش قادر أستحمل نفسي بقميص غير بقميص الأهلي".

وأوضح: "أمتلك العديد من العروض المحلية والعربية ولكن كل تركيزي حاليا مع طلائع الجيش ليكون بوابة العودة مجددا لبيتي الأهلي، وأنا واثق من إمكانياتي وقادر على العودة".

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