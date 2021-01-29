شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد «أجايي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، الجمعة، بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، عقب المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش.

وحرص لاعبو الأهلي على إحضار «تورتة» للاحتفال بعيد ميلاد أجايي قبل سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة.