لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد «أجايي»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد «أجايي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، الجمعة، بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، عقب المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش.
وحرص لاعبو الأهلي على إحضار «تورتة» للاحتفال بعيد ميلاد أجايي قبل سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي البطولة.
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