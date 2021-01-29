شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2006 يهزم 6 أكتوبر في بطولة الجمهورية ويعتلي الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق النادي مواليد 2006 (أ) لكره اليد ، على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 34 /27 بالمباراه الاخيره التي جمعت بينهما بالملاعب المفتوحه ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجمهوريه.

ويحتل الفريق المركز الأول لفوزه المتتالي دون أي هزيمه أو تعادل، كما تأهل لخوض مبارياته بالدور الثاني ، التي سيتحدد موعدها عقب انتهاء مونديال كأس العالم لكره اليد المقام حاليا بالقاهره.

وأعطي نبيل ابو المجد المدير الفني للفريق لاعبيه راحه لمده ثلاثه أيام، على أن يستأنف الفريق أداء تدريباته الاثنين المقبل، إستعداد لخوض مبارياته ببطولتي الجمهوريه والجيزه.

الجدير بالذكر بأن الفريق يحتل أيضا المركز الأول وصداره بطوله الجيزة.