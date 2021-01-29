شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتوافد على المطار استعدادًا لرحلة «المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأت التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة في الرابعة عصرا، ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام.

وتعد تلك المشاركة هي السادسة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في تاريخه، بعد أن سبق له الفوز بالمركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.