شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا»: الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصور الخاصة بالزي الموحد «البدل الرسمية» ‏التي تسافر بها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ ‏للمشاركة في مونديال الأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

وحرص موقع الاتحاد الدولي على إعادة تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأهلي الناطق ‏باللغتين الإنجليزية والفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، الجمعة؛ للتأكيد على جاهزية ‏الفريق للسفر والمشاركة في مونديال الأندية.‏

وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم».‏

وتغادر بعثة الأهلي، اليوم، القاهرة متجهة إلى الدوحة؛ استعدادا للمواجهة الأولى في البطولة ‏أمام الدحيل التي تقام يوم 4 فبراير المقبل.‏

وخاض الأهلي مرانه الأخير في القاهرة، صباح اليوم، على ملعب التتش قبل ساعات من ‏السفر، واشتمل على جانب فني وخططي.