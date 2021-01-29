شكرا لقرائتكم خبر عن شباب طائرة الزمالك يهزم 6 أكتوبر في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكره الطائره بالنادي تحت 19 عاما على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3 / 1 بالجوله الثانيه التي جمعت بين الفريقين بملعب المنافس ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطوله الجمهوريه.

وجاءت نتيجه الأشواط: 25 /11، 25 /21 للمنافس ، 25 /23 ، و30 /28.

وأثني هشام حجاج المدير الفني بنجوم الفريق، مؤكدا أنه يضم عناصر اساسيه بمنتخب مصر لهذه المرحله السنيه ، وطلب منهم الاستعداد لخوض للمباراه الثالثه والمقبله من الدور نفسه في مواجهه دلفي الأحد المقبل بالصاله المغطاه بالنادي.