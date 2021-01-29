شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو يد الزمالك يواصلون الانتصارات في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ناشئي النادي مواليد 2006 (ب) لكرة اليد على نظيره الشيخ زايد بنتيجة 16 /13 بالجولة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، اليوم، بالملاعب المفتوحة، في إطار مباريات الدور الثاني ببطولة الجمهورية.

وأشاد محمود زيزو، المدير الفني للفريق، بتميز لاعبيه وبذلهم قصارى جهدهم لمواصلة الفوز.

وقرّر «زيزو» منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام، على أن يستأنف الفريق أداء تدريباته الجماعية، منتصف الأسبوع المقبل، استعدادًا لخوض باقي مبارياته بالدور الأول ببطولة الجيزة، التي سيحدد موعدها عقب انتهاء مونديـال كأس العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر.