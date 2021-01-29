شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يفوز علي الشروق في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك علي فريق نادي الشروق بثنائيه نظيفه بالجولة الثانيه ببطوله الدوري العام للكروكية في مباراة الذهاب التي أقيمت علي ملاعب نادي هليوبوليس بالشروق .
وشارك في المباراة اللاعبون: بولين صليب و خالد كامل وياسر سيد ،ومن المقرر أن يلتقي الفريق أمام الشروق بمباراة العوده في تمام السادسة مساء علي نفس الملاعب.
يذكر أن الفريق يتصدر الدور الاول ببطوله الدوري.
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