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كروكيه الزمالك يفوز علي الشروق في الدوري        

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك علي فريق نادي الشروق بثنائيه نظيفه بالجولة الثانيه ببطوله الدوري العام للكروكية في مباراة الذهاب التي أقيمت علي ملاعب نادي هليوبوليس بالشروق .

وشارك في المباراة اللاعبون: بولين صليب و خالد كامل وياسر سيد ،ومن المقرر أن يلتقي الفريق أمام الشروق بمباراة العوده في تمام السادسة مساء علي نفس الملاعب.

يذكر أن الفريق يتصدر الدور الاول ببطوله الدوري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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