شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يفوز علي الشروق في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكروكيه بنادي الزمالك علي فريق نادي الشروق بثنائيه نظيفه بالجولة الثانيه ببطوله الدوري العام للكروكية في مباراة الذهاب التي أقيمت علي ملاعب نادي هليوبوليس بالشروق .

وشارك في المباراة اللاعبون: بولين صليب و خالد كامل وياسر سيد ،ومن المقرر أن يلتقي الفريق أمام الشروق بمباراة العوده في تمام السادسة مساء علي نفس الملاعب.

يذكر أن الفريق يتصدر الدور الاول ببطوله الدوري.