شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى الإيطالى يحسم مصير «جاتوزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعم نابولى علانية مدربه جينارو جاتوزو، الأربعاء الماضى، بعد تكهنات بشأن إمكانية إقالته، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق المنافس فى الدورى الإيطالى.

وتعرض جاتوزو، مدرب ميلان السابق، للانتقاد بعد الخسارة «2- 0» أمام يوفنتوس فى كأس السوبر الإيطالية، والهزيمة «3-1» على أرضه أمام فيرونا فى الدورى الأسبوع الماضى.

وقال نابولى، فى بيان: «اجتمع الرئيس أوريليو دى لورنتيس ونائبه إدواردو (دى لورنتيس) والرئيس التنفيذى أندريا كيافيلى مع الجهاز الفنى الليلة، لتأكيد الثقة التامة فى المدرب جاتوزو».

جينارو جاتوزو - صورة أرشيفية

وتولى المدرب، البالغ عمره 43 عاما، تدريب نابولى فى ديسمبر 2019، بعد ستة شهور من رحيله عن ميلان، ليحل محل كارلو أنشيلوتى، وقاد نابولى إلى لقب كأس إيطاليا فى موسمه الأول، وهو أول ألقاب النادى فى ست سنوات.

لكن النتائج المخيبة للآمال، منذ مطلع العام الحالى، بما فى ذلك الخسارة «1-2» على أرضه أمام 10 لاعبين من سبيزيا والتعادل مع تورينو المتعثر، أدت إلى تقارير إعلامية تتحدث عن تفكير النادى فى خيارات أخرى، بينها المدرب السابق رفائيل بينيتيز.