شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي االزمالك، الذين شاركوا بلقاء أمس أمام مصر المقاصة، تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه بيدرو مدرب الأحمال .

عقب ذلك توجه اللاعبون إلى جيمانيزوم النادي لأداء تدريبات استشفاء لمعالجة الإرهاق.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.