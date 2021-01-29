شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسماء على طاولة «ريال مدريد» لخلافة «زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن وجود مناقشة جادة لمستقبل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، أكثر من أى وقت مضى.

ويملك زيدان عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وبعد كل هزيمة للفريق يزداد الحديث عن مستقبله، لكن إدارة النادى قررت الانتظار حتى نهاية الموسم لتقييم واتخاذ القرار المناسب.

وقالت الصحيفة إن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة زيدان لا تتوقف عن النمو، حيث كان بوكيتينو المرشح الأوفر حظًا، لكن توليه قيادة باريس سان جيرمان أبعده عن القائمة.

وأضافت: «فى الوقت الحالى، الأسماء التى ظهرت هى ماسيمليانو أليجرى وناجلسمان باعتبارهما من أكثر الخيارات المتاحة، لكنهما ليسا الوحيدين فى قائمة خلفاء زيدان، والتى تضم أيضًا ماوريسيو سارى ولوران بلان وحتى أرسين فينجر».

وأشار التقرير إلى أنه على المستوى المحلى فى إسبانيا يُعد راؤول مدرب فريق الشباب من أبرز المرشحين بجانب جوتى.

زين الدين زيدان - صورة أرشيفية

فى سياق آخر، انتعشت آمال نجم ريال مدريد الإسبانى فرانشيسكو ألاركون «إيسكو» فى تقديم صورة مغايرة داخل النادى الملكى فى الفترة المقبلة، حسبما أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

الصحيفة المدريدية ذكرت أن رحيل النرويجى مارتن أوديجارد عن صفوف ريال مدريد بالذهاب لأرسنال الإنجليزى على سبيل الإعارة، وإصابة فيديريكو فالفيردى جعل إيسكو البديل الوحيد المتاح للثلاثى غير القابل للمس فى وسط ريال مدريد، كاسيميرو، تونى كروس، ولوكا مودريتش.

وأوضحت «ماركا» أن الفرصة جاءت على طبق من ذهب لإيسكو لاستعادة ثقة مدربه زين الدين زيدان فى الفريق، واعتبرتها الصحيفة الفرصة الأخيرة له فى البيرنابيو.

إيسكو أراد الرحيل عن ريال مدريد فى يناير الجارى، وتفهم النادى موقفه بوضوح ولكنه قرر تأجيل فكرة المغادرة حتى الصيف المقبل.

ويملك إيسكو فرصة جيدة لقلب واقعه فى مدريد لاستعادة ثقته المفقودة، وربما عدم خروجه من عباءة النادى فى نهاية الموسم.

على جانب آخر، رحّب رودى جارسيا، المدير الفنى لأوليمبيك ليون الفرنسى، بعودة مهاجم الفريق السابق كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الحالى.

وكان كريم الجزيرى، وكيل أعمال بنزيما السابق، قد صرح مؤخرًا بأن المهاجم الفرنسى حريص على العودة لصفوف ليون قبل نهاية مسيرته.

وأشعل بنزيما التكهنات بنشر فيديو له عبر «تويتر» أثناء فترة لعبه لنادى ليون، فى دعم للاعب النادى الفرنسى الحالى تينو كاديويرى قبل الديربى ضد سانت إتيان.

وقال جارسيا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بنزيما إلى ليون؟ طالما أن بنزيما نفسه لم يتحدث فلا يوجد أى شىء، لكن سيكون من الرائع أن يرتدى قميص ليون مرة أخرى».

وأضاف: «ما يهم هو أنه دعم تينو قبل الديربى، لأنه مثله الأعلى، وإذا لم يشعر بنزيما بأنه فى حالة جيدة مع ريال مدريد فلا مشكلة من عودته لليون».

يُذكر أن عقد بنزيما مع ريال مدريد ينتهى فى صيف 2022، وفى فرنسا يرون أنه من الصعب للغاية فى الوقت الحالى رحيل أحد أهم اللاعبين الحاسمين فى صفوف ريال مدريد.