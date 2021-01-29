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باتشيكو يوجه رسالة للاعبي الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تحية اللاعبين على هامش المران اليوم، في حضور معاونيه وعبد الحليم علي مدير الكرة.

وأكد المدرب خلال اجتماعه باللاعبين، أنه سعيد بالأداء، والفوز المستحق بالأمس، وأنهم جميعا على قدر المسئولية.

وواصل أنه يثق أن الجميع سيعمل على مواصلة العمل الجاد، وتحقيق الهدف المطلوب في كل وقت وهو الفوز.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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