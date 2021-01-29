شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير» يفتح النار على التحكيم بعد الخسارة من «شيفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى مانشستر يونايتد، النار على الحكم بيتر بانكس، بسبب ارتكابه خطأين فى خسارة الشياطين الحمر بنتيجة (2-1) أمام شيفيلد يونايتد، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال سولشاير فى تصريحات لشبكة «بى تى سبورت» عن الهدف الأول لشيفيلد: «إنها مخالفة، بيلى شارب ركض نحوه (ديفيد دى خيا)، وبالتالى منعه من القفز للأعلى، هذا خطأ».

كما علق على الهدف الملغى لأنتونى مارسيال: «لم تكن مخالفة، ولكن هذا هو الموسم، لا يوجد ثبات فى المستوى، وبالتالى سيكون من الصعب توقع الأمور، ولكن الحكم ارتكب خطأين».

وأضاف: «كان لدينا الاستحواذ على الكرة، ولكن استقبلت شباكنا هدفين سيئين، وبالتالى كان الأمر صعبًا، ولم نخلق بدورنا فرصا كبيرة لتسجيل عدد كاف من الأهداف».

وتابع: «افتقدنا للسحر، ودافعوا بدورهم بصورة جيدة يجب الإشادة بها، ولم نملك بدورنا الأفكار والحلول، ستكون هناك العديد من النتائج الغريبة هذا الموسم، ولكن مع ظروف العالم، يمكن القول إننا أكثر فريق يتمتع بثبات فى المستوى».

على جانب آخر، تعرض ثنائى مانشستر يونايتد، أنتونى مارسيال وأكسيل تاونزيبى لهجوم عنصرى على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب هزيمة الشياطين الحمر أمام شيفيلد يونايتد.

ونشر مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمى للرد قائلًا: «الكل فى مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الهجوم العنصرى الذى وجه للاعبين على مواقع التواصل الاجتماعى بعد مباراة الجمعة».

وأضاف: «ندين ذلك التصرف ونشجع باقى الجماهير على إدانة ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى أيضًا، لا يتسامح مانشستر يونايتد مطلقًا مع أشكال العنصرية والتميز، ولديه التزام طويل الأمد مع الحملات الموجهة ضد ذلك».

وواصل: «لا تزال مهمة تحديد هؤلاء الحمقى المجهولين تمثل مشكلة، ونناشد منصات التواصل الاجتماعى والسلطات التنظيمية تعزيز تدابيرها لمنع ذلك السلوك»

كما غرد قائد اليونايتد هارى ماجواير عبر حسابه على تويتر: «اليونايتد ضد العنصرية.. لن نتسامح معها».