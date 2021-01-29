شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» يعود بروح ثأرية للانتقام من «بيلباو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، إلى منافسات الدورى الإسبانى بعد انقضاء فترة إيقافه لمباراتين عقب تعرضه للطرد للمرة الأولى مع فريقه برشلونة.

ويقود ميسى، خط هجوم برشلونة خلال المباراة التى تجمعه بضيفه أتلتيك بيلباو الذى تلقى أمامه البطاقة الحمراء، وذلك مساء بعد غد الأحد فى المرحلة 21 من الدورى الإسبانى.

ويعود برشلونة، إلى ملعب كامب نو بعدما خاض 8 مباريات متتالية خارج ملعبه على مستوى كل البطولات.

المباريات خارج الديار كانت تمثل مشكلة لبرشلونة فى المواسم الأخيرة لكن الفريق تحت قيادة مدربه الهولندى رونالد كومان فاز 7 مرات خلال مبارياته الـ8 الأخيرة خارج ملعبه.

وجاءت هزيمته الوحيدة على يد بيلباو فى نهائى كأس السوبر الإسبانى، التى امتدت لوقت إضافى وشهدت طرد ميسى.

وعاد ميسى إلى برشلونة خلال المباراة أمام رايو فايكانو الأربعاء فى دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا حيث سجل هدفا خلال هذه المباراة.

وأحرز ميسى 11 هدفا فى الدورى الإسبانى متأخرا بهدف واحد عن زميله السابق لويس سواريز الذى يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، كما يمتلك يوسف النصيرى مهاجم إشبيلية 12 هدفا أيضا.

ليونيل ميسى - صورة أرشيفية

وتلقى ميسى مساعدة قوية هذا الموسم من زميليه بيدرى وفرانكى دى يانج الذى سجل 4 أهداف فى آخر 7 مباريات.

وقال كومان: «لقد تحدثنا مع (دى يونج) من أجل تعزيز قدراته الهجومية ولكى يسجل أكثر من هدف واحد خلال الموسم، لقد أصبح أكثر تكاملا الآن مقارنة بأدائه أثناء لعبه فى صفوف أياكس أمستردام».

بيدرى من جانبه يقدم أداء متميزا مع برشلونة، الأمر الذى قد يبقى عليه فى الفريق إلى بعد الموسم الحالى، بعد تكهنات واسعة فى وقت سابق حول قرب رحيله عن النادى الكاتالونى.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى نهاية الموسم الحالى ولم يتحدث البرغوث الأرجنتينى بعد عن مصيره، فى الوقت الذى نفت مصادر مقربة منه فى تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، التكهنات التى أثيرت حول تعلمه هو وأفراد عائلته اللغة الفرنسية تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أيضا عود سيرجى روبرتو إلى برشلونة بعد شهرين من الغياب بسبب الإصابة وقد يحل محل سيرجينو ديست الذى يعانى من إصابة فى الفخذ.

وتحسن أداء بيلباو سريعا منذ تولى مارسيلينو جارسيا تورال تدريب الفريق مطلع الشهر الجارى، حيث حقق 4 انتصارات متتالية من بينها الفوز فى نهائى كأس السوبر والفوز على ريال مدريد فى المربع الذهبى للبطولة ذاتها بجانب الفوز الكاسح على خيتافى 5-1 فى الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذى يخرج لملاقاة قادش يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يستعيد أتلتيكو جهود ماريو هيرموسو بينما يغيب كيران تريبير بسبب إيقافه المفروض عليه لتورطه فى مراهانات غير قانونية.

ويحتل قادش المركز 11 بعدما حقق سلسلة من المفاجآت فى الموسم الحالى، لكنه تلقى ضربة موجعة بخسارته أمام أشبيلية 3-0 فى الجولة الماضية.

ريال مدريد صاحب المركز الثانى بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو، يلتقى مع ضيفه ليفانتى يوم السبت أملا فى استمرار الأداء القوى لنجمه البلجيكى إدين هازارد بعد تألقه أمام ألافيس.

وفشل هازارد حتى الآن فى الوصول لأدائه المعهود الذى اعتاد عليه قبل انتقاله للنادى الملكى قادما من تشيلسى الإنجليزى فى 2019. لكنه سجل وصنع خلال الفوز على ألافيس 4-1 فى المباراة التى شهدت جلوس ديفيد بيتونى مكان المدرب الفرنسى زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الريال.

ويمكث زيدان فى العزل الطبى عقب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولن يكون حاضرا أيضا خلال مواجهة ليفانتى بجانب المدافع ناتشو.