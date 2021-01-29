شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يهزم دومينيك تيم في بطولة أديلايد الاستعراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتتح الإسباني رافائيل نادال الموسم الجديد بانتصار على النمساوي دومينيك تيم يواقع مجموعتين دون رد في بطولة استعراضية قصيرة تقام الجمعة تحت مسمى «A Day at the Drive» في مدينة أديلايد.



وتقام البطولة الاستعراضية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي السابقة لبطولة أستراليا المفتوحة، وفاز نادال، المصنف الثاني عالميا، على تيم المصنف الثالث بنتيجة 7-5 و6-4 في مباراة دامت لساعة و23 دقيقة.



وخاض اللاعبان المباراة وسط مدرجات مليئة بالمتفرجين الذين لم يرتدوا أقنعة ولم يحافظوا على المسافات فيما بينهم. وسيشارك نادال مع فريق إسبانيا في بطولة كأس رابطة المحترفين التي ستقام في الفترة من 2 وحتى 6 فبراير المقبل.



ومن ثم سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، التي ستعقد في الفترة من 8 حتى 21 من نفس الشهر.