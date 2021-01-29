شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر نصف نهائي مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباريات اليوم في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد والتى تقام بصالة استاد القاهرة، حيث تلتقى السويد مع فرنسا في السادسة والنصف مساء اليوم، بينما تلتقي الدنمارك مع إسبانيا في التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم.

ونجح الرباعى الذهبى في التأهل إلى البطولة، حيث جاء تأهل الرباعى الذهبى إلى قبل نهائى المونديال بالفوز على المنافسين في ربع نهائي البطولة، حيث تغلبت فرنسا على المجر، والدنمارك على مصر، وإسبانيا على النرويج، بينما صعدت السويد بالفوز على قطر.