شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يسمح للحدادي بتمثيل المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخميس، لمنير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني بتمثيل منتخب المغرب بعد صدور قرار بتقنين تغيير الجنسية الرياضية للاعبي المنتخبات.

وتقدم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف» بمشروع جديد لتغيير الجنسية الرياضية بعد الفشل على صعيدي الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية في دفع الحدادي (25 عاماً) لتمثيل المغرب.

ورغم أن مشروع القانون حصل على أغلبية مريحة لكن فقرات القانون كانت متشددة بخصوص مشاركة اللاعب المغربي الأصل مع منتخب إسبانيا تحت 23 عاماً في تصفيات بطولة أوروبا في سبتمبر 2016، ليقرر الاتحاد المغربي اللجوء للقضاء المستعجل لدى المحكمة الرياضية.

وبات بإمكان الحدادي، الذي أشركه مدرب إسبانيا السابق فيسينتي ديل بوسكي بضعة دقائق لقطع الطريق على انضمامه للمغرب، أن يدافع عن ألوان المنتخب الإفريقي.