شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن القاضي الرياضي في إيطاليا، عقوبة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر، بعدا اشتباكهما في ديربي الغضب، الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت تقارير أن إبرا قال للوكاكو «اذهب للقيام ببعض الشعوذة.. أنت حمار صغير»، مما تسبب في غضب البلجيكي الذي رد بإهانات للمهاجم السويدي وزوجته، التقطتها الكاميرات بين شوطي اللقاء.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت«، فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف إبرا ولوكاكو، مباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وكان زلاتان، حصل على بطاقة حمراء في اللقاء، بينما منح الحكم، البطاقة الصفراء الثانية للوكاكو في بطولة الكأس، ويغيب لوكاكو بذلك عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، بينما يخسر ميلان، جهود إبرا في أول مباراة للكأس بالموسم المقبل.