شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات طائرة الأهلي» يواجه هليوبوليس في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي هليوبوليس، اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة من مساء اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة حمدي الصافي لتحقيق الفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية فى بطولة الدوري.

وعقد حمدي الصافي المدير الفني جلسة مع اللاعبات، قام خلالها بتوجيه بعض التعليمات الفنية، وشرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها أمام فريق هليوبوليس.

يذكر أن الأهلي خاض 4 لقاءات في بطولة الدوري حتى الآن، وفاز فيها جميعا، محققا العلامة، برصيد 12 نقطة.

وفاز فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي علي فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، والفوز على الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، وعلى الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفي المباراة الماضية فاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0.