شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة تاريخية لليونايتد أمام شيفيلد متذيل الترتيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مفاجئة وتاريخية 2-1 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليترك مانشستر سيتي في الصدارة.

وخطف البديل أوليفر بيرك هدف الفوز في الدقيقة 74 بعدما سجل هاري مجواير هدف التعادل، بعد تقدم كين برايان في الشوط الأول للفريق الضيف الذي حقق انتصاره الثاني فقط في الدوري هذا الموسم، وحقق أول فوز في أولد ترافورد منذ عام 1973.

ويعتلي سيتي القمة برصيد 41 نقطة متقدماً بنقطة على يونايتد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من جاره.

ودخل فريق المدرب كريس وايلدر المباراة وهو صاحب أسوأ سجل في تاريخ الدوري الممتاز بعد 19 مباراة كما لم يفز في أولد ترافورد منذ 48 عاماً. لكن بقيادة المدافع فيل جاجيلكا البالغ عمره 38 عاماً أظهر الفريق العزيمة والكفاح للخروج من المأزق.

وفضل أولي جونار سولسكاير تغيير تشكيلته وترك فريد وسكوت مكتوميناي خارج التشكيلة الأساسية ما أثر على أسلوب يونايتد الذي افتقر للحدة والضغط وهو ما كان يقدمه ثنائي خط الوسط.

وطالب سولسكاير فريقه باستجماع زمام الأمور قبل رحلته إلى أرسنال يوم السبت وبعد تلقيه أول خسارة منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال «خيبة أمل، لم نقدم الأداء الذي قدمناه على مدار الأشهر القليلة الماضية، خيبة أمل كبيرة، لم تكن هناك حلول لمواجهة دفاع شيفيلد المنظم، لم نتمتع بالإبداع والعامل الحاسم الذي كان لدينا، وهذا يحدث، سندرس ما حدث، وأتفق أننا لم نقدم الكافي وسنحاول مرة أخرى».

وتابع «لا يوجد وقت للندم لأننا سنخوض مباراة يوم السبت، سنواجه أرسنال وعلينا نسيان ما حدث والتعلم منه والمضي قدما».

وكان بيرك سعيداً بتحقيق فريقه أول فوز في أولد ترافورد منذ 1973.

وقال «نتيجة مذهلة، لم يكن هناك أي بديل عن الفوز اليوم حقاً وأنا سعيد من أجل اللاعبين فقد قدموا أداء رائعاً. إنه شعور رائع والمذهل بالنسبة لي هو تسجيل هدف الفوز. أنا سعيد من أجل اللاعبين وأتمنى الاستفادة من ذلك في مبارياتنا المقبلة».