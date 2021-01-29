شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبى فى طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.

وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.

وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم منح كل دولة مشاركة في أولمبياد طوكيو أعداد المصل الخاص بفيروس كورونا التى تكفى البعثة المشاركة وأيضا ضعف الكمية للجنة الأولمبية الوطنية لاستخدامها في البطولات القادمة وفقا لاحتياجات كل دولة على أن تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية التكلفة كاملة.

وتأتي هذه التأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو 2021 وسط إقامة مونديال العالم لكرة اليد مصر 2021 الذي يشهد مشاركة 32 دولة وسط اجراءات احترازية وطبية وتنظيمية غير مسبوقه نالت إشادة العالم.