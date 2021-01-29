شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المنتخب الأوليمبى فى طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.
وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.
وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.
وفى وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فى حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية أن دورة الألعاب الأولمبية فى موعدها، وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة فى موعدها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.
وقال توماس باخ، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم منح كل دولة مشاركة في أولمبياد طوكيو أعداد المصل الخاص بفيروس كورونا التى تكفى البعثة المشاركة وأيضا ضعف الكمية للجنة الأولمبية الوطنية لاستخدامها في البطولات القادمة وفقا لاحتياجات كل دولة على أن تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية التكلفة كاملة.
وتأتي هذه التأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو 2021 وسط إقامة مونديال العالم لكرة اليد مصر 2021 الذي يشهد مشاركة 32 دولة وسط اجراءات احترازية وطبية وتنظيمية غير مسبوقه نالت إشادة العالم.