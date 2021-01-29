شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى نصف نهائى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراتا نصف نهائى مونديال اليد المقام حالياً فى مصر باهتمام الكثيرين رغم خروج المنتخب المصرى من دور الثمانية أمام الدنمارك بشرف، وتقام اليوم مباراتا نصف نهائى كأس العالم التى يُسدل الستار عليها بعد غد، ونرصد فى التقرير التالى أهم المعلومات عن نصف نهائى المونديال:

س: من هم أطراف نصف نهائى مونديال اليد؟

ج: أطراف نصف نهائى كأس العالم لليد: السويد مع فرنسا، والدنمارك مع اسبانيا.

س: أين ومتى تقام هاتان المباراتان؟

ج: تقام المباراتان اليوم، الجمعة، بصالة استاد القاهرة، حيث يلتقى السويد مع فرنسا فى السادسة والنصف مساء اليوم، بينما تلتقى الدنمارك مع إسبانيا فى التاسعة والنصف مساء اليوم.

س: ماذا عن ترتيبات هاتين المباراتين؟

ج: رغم خروج منتخب مصر من المونديال إلا أن الاهتمام بالبطولة لم ينقطع أو يتراجع فالدولة المصرية تواصل الاهتماد والدعم الكامل لإنجاح البطولة، ويحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباريات اليوم كما سيحضر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة.

س: كيف جاء تأهل المنتخبات الأربعة لنصف نهائى البطولة؟

ج: الرباعى الذهبى تأهل إلى البطولة بعد التغلب على المنافسين فى ربع النهائى من البطولة، فقد تغلبت فرنسا على المجر وفازت الدنمارك على مصر، وهزمت إسبانيا النرويج، بينما صعدت السويد بالفوز على قطر.