شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد أجايى قبل رحلة مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، بعد المران الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وحرص لاعبو الأهلي على إحضار «تورتة»؛ للاحتفال بعيد ميلاد أجايي قبل سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائى البطولة.



اجااااااااااي

ويحتفل اليوم أجايى بعيد ميلاده الـ25، فهو من مواليد 29 يناير 1996، لعب أجايى لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

واجمالا لعب أجايى مع الاهلى 140 مباراة بكل البطولات بإجمالى 10315 دقيقة لعب سجل 39 هدف وصنع 27 هدف ونال 13 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى.

ولم يشارك أجاي في أي مباراة مع الأهلي منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر الماضي حينما قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي القرن الشهير حيث تعرض للإصابة في الوتر الوحشى قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة في تدريبات الاهلى الجماعية منذ أيام قليلة.