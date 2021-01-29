شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك مفاوضاتهم فى الوقت الحالى مع نظرائهم بنادى سموحة، لحسم صفقة حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالفريق السكندرى، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بهاية شهر يناير الجارى، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل رسميًا لصفوف جالطة سراى التركى لمدة سنة ونصف على سبيل الإعارة.

وتأكد مسئولو الزمالك من عدم بيع حسام حسن لأى نادٍ فى مصر، عكس التصريحات التى أدلى بها فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أمس وأكد خلالها أنه نجح فى بيع اللاعب لأحد الأندية المصرية الكبرى مقابل 40 مليون جنيه، ومن الصعب الدخول فى مفاوضات مع الزمالك لبيع اللاعب مرة أخرى.

وترغب الإدارة البيضاء فى التعاقد مع حسام حسن لتعويض رحيل مصطفى محمد، وفى حال إيجاد صعوبة فى ضمه نظرًا للمطالب المالية الضخمة التى يشترطها فرج عامر، فمن المنتظر أن يستكمل الزمالك الموسم بدون التعاقد مع مهاجم جديد، والاعتماد على العناصر المتواجدة ومن بينهم عمر السعيد، أو اللجوء لأسماء بديلة من أجل التعاقد معها مثل باسم مرسى، أو سيف الدين الجزيرى الذى كان على ردار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتشيكو.

وكان أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل إلى جالطة سراى التركى، ولم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية، "الفوز على المقاصة كان مهم جدا والأداء كان رائعا من كل اللاعبين ومن المرات القليل إللى تشوف الزمالك ضاغط على المقاصة في كل المباراة وظهر التناغم بين اللاعبين".

وأضاف قاسم: "كنت متخوف من اللعب بدون مهاجم صريح أمام المقاصة، ولكن اللاعبين كانوا في حالتهم وحققوا المطلوب بثلاث نقاط، وكل الناس كانت متخوفة من القرعة بتاعة الدورى وصعوبة المباريات الأولى للفريق، ولكن الزمالك طمن كل الجماهير بهذه الانطلاقة القوية نتيجة وأداء".

وأوضح أشرف قاسم: "صفقة مصطفى محمد انتهت وأصبح لاعبا في صفوف جالطة سراى على سبيل الإعارة موسم ونصف بأحقية الشراء وربنا يوفقه في مشواره ويحقق كل ما يتمناه، والأهم أننا حققنا حلم مصطفى وهنبدأ نركز في الفريق ونسعى لتحقيق طموحات جماهير الزمالك".

وتابع أشرف قاسم: "عندنا عمر السعيد وحميد أحداد وأسامة فيصل سيكون بينهم تنافس على اللعب في التشكيل الأساسى، وهنحاول نبرم صفقة في اليومين المقبلين ومن الممكن أن يكون من خارج مصر، وضيق الوقت قد يمنعنا من التعاقد مع مهاجم بديل لمصطفى محمد، ومصطفى محمد مدد تعاقده مع الزمالك قبل الرحيل للإعارة".

وأضاف: "لم ندخل في مفاوضات مع باسم مرسى بشكل رسمي نهائي وغدا سيتم حسم مصير أيمن حفنى للانضمام للفريق، وفرجانى ساسى لاعب مميز وله ثقل في الملعب واللاعبين بتكون مبسوط بوجوده معاهم والزمالك محتاج كل اللاعبين في الفترة المقبلة وتألق إمام عاشور لا يمكن أن يبعد فرجانى عن الصورة".