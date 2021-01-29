شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يحرز هدف التقدم للجونة أمام سيراميكا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الجونة على نظيره سيراميكا بهدف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين باستاد السويس ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز، أحرز الهدف أحمد حمدى فى الدقيقة 35 من أحداث المباراة، بعدما تلقى الكرة من كريم الطيب، والتى مررها له محمد حبيب يكن، معلنا تقدم فريقه فى المباراة .

ومنذ بداية اللقاء، هناك حالة من الندية بين الفريقين، أسفرت عن التعادل خلال الـ 35 دقيقة الاولى من اللقاء

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 8، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4.