الحضرى يخوض معايشة بالشارقة الإماراتى برفقة فكرى صالح والمحاضر حسن مقيم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض عصام الحضرى، حارس مرمى فريقى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، حالياً فترة معايشة بنادى الشارقة الإماراتى برفقة شيخ مدربى حراس المرمى فكرى صالح، والمحاضر الآسيوى حسن مقيم للحصول على مزيد من الخبرات فى عالم تدريب الحراس.

ومن المقرر أن تستمر فترة المعايشة لمدة 3 أيام مع نادى الشارقة، لاسيما أن الحضرى توجه إلى الإمارات قبل موعد المعايشة بعدة أيام حتى يستطيع التأقلم مع الأجواء قبل بدأ المعايشة.



الحضرى يخوض معايشة بالشارقة الإماراتى



الحضرى فى نادى الشارقة الإماراتى



الحضرى فى الشارقة الإماراتى

وسبق وكشف عصام الحضرى كواليس اعتذاره عن عدم تولى مهمة تدريب حراس مرمى الإنتاج الحربى، ضمن أفراد الجهاز المعاون لحمادة صدقى.

وأوضح الحضرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مازال متمسكاً بفكرة تدريب حراس مرمى المنتخب، كونه يمتلك باعا كبيرا من الخبرة يجعله فى غنى عن بداية مشوار التدريب مع الفرق حتى يتدرج ويصل لتدريب المنتخب.

وكشف الحضرى عن كواليس اعتذاره عن تدريب حراس الإنتاج قائلا: "تلقيت مكالمة هاتفية من مسئولى الانتاج الحربى الساعة 2 صباحًا ثم تحدث معى حمادة صدقى بعدها بنصف ساعة، وأكدت سعادتى بالعرض لكن نصحتهم بضم حارسين جدد من بينهم أحمد دعدور كما أن الفريق يحتاج لعدد لا يقل عن 5 صفقات سوبر، حتى يتمكن من تقديم أداء مميز، وأتبع: "أكدت لهم اننى ممكن اتولى العمل لمدة 15 يومًا لحين غلق باب الانتقالات لنرى ماذا سيحدث خلال تلك الفترة، أو أتولى المهمة بشكل مؤقت وبدون مقابل مادى لحين التعاقد مع مدرب حراس آخر، لكن فى النهاية قدمت اعتذارى عن المهمة".