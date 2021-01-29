شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين وادى دجلة وأسوان فى الجولة الـ10 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة وأسوان بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق الدجلاوى بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل تماسيح النيل مع الزمالك سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 3 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 اهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.

وتعد مباراة اليوم هي التاسعة بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز وادى دجلة فى خمسة لقاءات وفاز أسوان فى مباراتين ، و التعادل في لقاء.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد أسوان بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة فى 20 يناير 2020 ، سجل ثلاثية دجلة حسام عرفات وعبد الكبير الوادى وأحمد رمضان بيكهام وسجل ثنائية تماسيح النيل فادى فريد هدفين كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله رفيق كابو فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة 31 لمسابقة الدوري فى 3 اكتوبر 2020 على ستاد بتروسبورت.