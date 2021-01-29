شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة جاهز بالقاضية.. الأهلى يكشف حديث نجوم الفريق عن رحلة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر فيديو يكشف استعدادات فريق الكرة، بقيادة الجنوب بيتسو موسيمانى، قبل انطلاق رحلة كأس العالم للأندية، وظهر فى الفيديو بيتسو موسيمانى يسأل لاعبى المارد الأحمر عن استعداداته لرحلة المونديال، وفى لقطة طريفة رد قفشة على سؤال موسيمانى قائلا، "جاهز بالقاضية ياموس"، فيما رد محمد الشناوى "كلنا جاهزين".

بينما تساءل جونيور أجاى عن المباراة التى يستعد لها المارد الأحمر وأجابه سعد سمير قائلا، "نستعد لكأس العالم للأندية". فيما قال حمدى فتحى، "خط الوسط كله جاهز"، بينما قال معلول "جاهزين برشا"، فيما قال بدر بانون، "السلطان جاهز"، بينما قال كهربا،"البطارية مشحونة" وفى النهاية قال سيد عبد الحفيظ "خشوا ناموا".

ويستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لبدء رحلته فى كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، بافتتاح مشوار الفريق فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويدخل المارد الأحمر، بطل الثلاثية التاريخية بالموسم الماضى، مباريات المونديال وفى جعبته 31 مباراة دون هزيمة على مستوى كل البطولات، من بينها 22 مباراة فى الدورى، ويطمح الأهلى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام بطل قطر.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر فى الرابعة عصر اليوم، الجمعة، للمشاركة فى كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، ويترأس بعثة المارد الاحمر محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته، وفي ضوء ذلك قرر الجهاز الفني سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.