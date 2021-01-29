شكرا لقرائتكم خبر عن روقا ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد شفائه من كورونا.. ومران خفيف للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم بعد تعافيه من فيروس كورونا، وأدى روقا برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصا على هامش المران اليوم وضعه له الجهاز الفني. وقام اللاعب بالجري حول الملعب، كما أدى بعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب وبجمانيزيوم النادي.

وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وخضع اللاعب للعزل المنزلي، وبروتوكول العلاج المتبع للتعافي من الفيروس.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا بلقاء أمس أمام مصر المقاصة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه بيدرو مدرب الأحمال، عقب ذلك توجه اللاعبون إلى جيمانيزوم النادي لأداء تدريبات استشفاء لمعالجة الإرهاق.

ووضع بيدرو برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة، وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية القوية تحت إشراف باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وبعض الإطالات، وتدريبات الرشاقة والمرونة، يسعى الجهاز الفني بشكل دائم على أن يكون الجميع على مستوي واحد من الجاهزية البدنية والفنية، ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.