شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 14 مباراة جمعت المصرى والإنتاج الحربى قبل مواجهة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى فى الخامسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاثية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف على وادى دجلة بالجولة الثامنة للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا بالجولة التاسعة.

ترتيب الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 19 ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 5 ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ مواجهات الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى

تاريخيا لم يحقق الإنتاج الحربى سوى فوز وحيد على المصرى فى باكورة مواجهاتهما فى مسابقة الدورى، والطريف أنها كانت باكورة مباريات الإنتاج الحربى في مسابقة الدوري في السابع من أغسطس 2009، بهدفين دون رد، نال محمد زكى شرف أول من سجل في المواجهات، وأضاف محمد عبد الوهاب الهدف الثاني، وأدار المباراة الحكم جهاد جريشة .

ومنذ ذلك التاريخ لعب الفريقان 14 مرة أخرى حقق المصري الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للإنتاج، وانتهت المواجهات العشرة الأخرى بالتعادل (منهم 5 سلبيا) بعد تعادلهما في مواجهات آخر موسمين، سجل المصري 13 هدف مقابل 11 فقط للإنتاج الحربى.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للمصرى محمود وادى وسجل للإنتاج باسم مرسى فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد السويس الجديد فى 7 يناير 2020 .

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق سجل للمصرى مفتاح طقطق وحسان محمد وسجل ثنائية الانتاج باسم مرسى ومحمد بازوكا فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للدوري.

صدقى يطالب لاعبيه باستعادة الانتصارات وماهر يفتش عن استمرار النتائج الجيدة

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإستعادة الانتصارات للهروب من قاع جدول الدوري لاسيما بعد التعاقدات الشتوية التي أبرمها الفريق ، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بإستمرار قطار النتائج الجيدة التي حققها الفريق لإقتحام المربع الذهبى.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المصرى البورسعيدى مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الإنتاج الحربى مكونا من :" أحمد مسعود ، فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان ، أحمد جمعة".