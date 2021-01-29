شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لقطر للمشاركة فى كأس العالم..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة النادى الاهلى، استعدادا للسفر إلى قطر على متن طائرة خاصة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وأوضح مصدر بمطار القاهرة، أن البعثة سوف يتم إنهاء إجراءات سفرها من صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادى، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجى، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادى، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلى، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادى، ‏والدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزينى، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلى، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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