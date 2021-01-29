مران الزمالك.. مصطفى محمد يودع زملائه.. وروقا يبدأ التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حرص مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار حديثا لجالطة سراي التركي، على الحضور لمقر النادي اليوم الجمعة والتواجد بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، من أجل وداع زملائه والجهاز الفني قبل السفر.

ويسافر مصطفى محمد إلى تركيا خلال الساعات المقبلة لخوض تجربة الاحتراف بنادي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وجمع اللاعب حديث مطول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ومدحت عبدالهادي المدرب العام، الذي نقل له العديد من الخبرات خلال وجوده كلاعب بالدوري التركي من قبل.

من جانبه، تواجد محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق في التدريبات عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأدى روقا برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصا على هامش المران اليوم وضعه له الجهاز الفني.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب، كما قام ببعض التدريبات التأهيلية داخل الملعب وبجمانيزيوم النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بلقاء أمس الخميس أمام مصر المقاصة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم الجمعة، ضمن البرنامج الذي وضعه بيدرو مدرب الأحمال.

وتوجه اللاعبون بعدها إلى جيمانيزوم النادي لأداء تدريبات استشفاء لمعالجة الإرهاق.

وحرص المدير الفني جايمي باتشيكو على تحية اللاعبين على هامش المران في حضور معاونيه وعبد الحليم علي مدير الكرة، بعد الفوز على المقاصة بنتيجة (4-1) في الجولة العاشرة للدوري.

وأكد المدرب خلال اجتماعه باللاعبين، أنه سعيد بالأداء، والفوز المستحق بالأمس، وأنهم جميعا على قدر المسؤولية.

وواصل أنه يثق أن الجميع سيعمل على مواصلة العمل الجاد، وتحقيق الهدف المطلوب في كل وقت وهو الفوز.

وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق بوضع برنامج تأهيلي وبدني خاص لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

وأدت المجموعة بعض التدريبات التأهيلية القوية تحت إشراف باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام.

وقام اللاعبون بالركض حول الملعب، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وبعض الإطالات، وتدريبات الرشاقة والمرونة.

ويسعى الجهاز الفني بشكل دائم على أن يكون الجميع على مستوي واحد من الجاهزية البدنية والفنية.

وقامت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بمران اليوم بأداء حصة فنية، تم التركيز خلالها على بعض الجمل التكتيكية الخاصة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام في حضور باتشيكو على توجيه بعض التعليمات، وتصحيح بعض الأمور الفنية الخاصة.

أعقب ذلك تقسيمة قوية في جزء صغير لهذه المجموعة، حيث ظهروا بشكل قوي وأظهروغ استعدادا كاملا للفترة المقبلة، وتلقوا إشادة قوية من جميع أفراد الجهاز الفني على هذا المستوى والجاهزية.

يذكر أن الزمالك يتصدر الدوري المصري برصيد 23 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على الأهلي صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين تسع مباريات، حيث تأجلت مباراة القمة في الجولة الرابعة بينهما.