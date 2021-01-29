رسميا.. أنقرة جوتشو يتعاقد مع جيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي أنقرة جوتشو التركي عن التعاقد مع الدولي الأنجولي جيرالدو بعد رحيله عن النادي الأهلي.

وأعلن النادي التركي اليوم الجمعة عن ضم الجناح الأنجولي ليدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان جيرالدو الذي انضم للنادي الأهلي في يناير 2019 قد رحل عن صفوف فريق القلعة الحمراء بعد فسخ العقد بالتراضي الشهر الجاري.

وبانضمام جيرالدو إلى صفوف الفريق التركي فإنه سينضم إلى زميله السابق، أليو بادجي لاعب النادي الأهلي والذي انضم خلال فترة الانتقالات الجارية على سبيل الإعارة من الأهلي.