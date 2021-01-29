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خاص.. حالة واحدة تدفع رامي ربيعة للرحيل عن الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي، إن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن فريق القلعة الحمراء، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون لديه عرض للاحتراف خارج .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تواتر أنباء حول رغبة النادي الإسماعيلي في الحصول على خدمات اللاعب من أجل تقوية الخطوط الخلفية للفريق الذي يُعاني في البطولة المحلية.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن اللاعب غير متحمس لفكرة الرحيل لاي فريق في الدوري المصري.

وأكمل المصدر: "لو لم يتوفًر عرض خليجي لربيعة خلال الـ48 ساعة المقبلة سيستمر مع النادي الأهلي."

وكشف المصدر أن ربيعة لا يميل لفكرة الانتقال إلى صفوف النادي الإسماعيلي خاصة في ظل الموقف الذي يُعاني منه الدراويش في موسم الجاري.

وسبق لرامي ربيعة صاحب الـ27 عامًا أن خاض تجربة احترافية في صفوف العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة عام 2014 لكن هذه التجربة لم تستمر طويلاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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