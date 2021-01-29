وزير الرياضة: نثق في الأهلي.. وونتمنى له التوفيق بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، وقدرتهم على تقديم عروض قوية ومشرفة للكرة المصرية، خلال مشاركة الفريق المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الوزير، خلال متابعته لمران الأهلي اليوم الجمعة: "زيارتي للنادي اليوم كانت مهمة للغاية؛ لدعم فريق الأهلي؛ لأنه يمثل الكرة المصرية في هذه البطولة العالمية الكبيرة، وأتمنى له التوفيق، وأن يكون خير ممثل لنا في المونديال، وهو ما يعزز مكانة وريادة الرياضة المصرية بشكل عام".

وأضاف أنه تحدث مع اللاعبين في حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وأكد على ثقة الجميع في قدراتهم، وأن الجماهير تعلق عليهم آمالا عريضة في الظهور بشكل مميز، وأنه يتوقع أن يظهر اللاعبون بنفس الروح والعزيمة التي ظهر بها لاعبو منتخب كرة اليد خلال مشاركتهم الأخيرة في كأس العالم لليد المقامة حالياً في مصر.

وأشار إلى أنه يثق بشدة في قدرة الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على مساندة كافة البعثات التي تمثل مصر في المحافل الدولية، وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يعد قلعة رياضية متكاملة.

وأكد وزير الرياضة أن نجاحات الأهلي تعكس التطور الكبير للمنظومة الرياضية في مصر على كافة الأصعدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة من ملعب مختار التتش بالأهلي للجماهير بأن تتحلى بالروح الرياضية، وأن تعلي قيم التسامح ونبذ التعصب بكافة صوره بما يعزز من نجاحات الأندية والمنتخبات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويسافر الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر اليوم؛ لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4-11 فبراير المقبل.