نجوم الأهلي يتأنقون في جلسة تصوير بالملابس الرسمية استعداداً لمونديال الأندية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -ريهام حمدي:

خضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير بالملابس الرسمية، قبل انطلاق كأس العالم للأندية المقرر أن تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم في دولة قطر.

وظهر بعض نجوم الأهلي على رأسهم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فى جلسة بالملابس الرسمية من تصميم شركة مصرية إيطالية يسافر بها إلي قطر في الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

ويواجه النادي الأهلي نادي الدحيل القطري في الرابع من فبراير القادم في مباراته الإفتتاحية بمونديال الأندية، والفائز من هذه المواجهة سيلاقي نادي بايرن ميونخ في الثامن من نفس الشهر.

ويدخل الأهلي الفقاعة الطبية عقب الإنتهاء من المران الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم الجمعة ثم تتجه البعثة إلي قطر عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، للمشاركة في كأس العالم للأندية.