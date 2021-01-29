"بديل مصطفي محمد ".. باسم مرسي يتفوق "رقمياً "مع الزمالك باستثناء أمر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن نادي الزمالك أنه وضع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي بديلاً لمصصطفي محمد الذي أعاره النادي الأبيض إلى نادي جالاتا سراي التركي لمدة عام ونصف .

وقال عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك إن باسم مرسي وحسام حسن مهاجم سموحة يتصدران القائمة المرشحة لاختيار واحد منها لتعويض مصطفي محمد .

ولكن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن أنه أتمم بيع حسام حسن لنادي أخر غير الزمالك على أن تتم الصفقة عقب نهاية الموسم الجاري.

وخاض باسم مرسي فترة مميزة مع الزمالك في 4 سنوات شهد احترافه في نادي لاريسا اليوناني قبل اعارته سموحة ورحيله عن النادي للإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

وبمقارنة مصطفى محمد بباسم مرسي مع الزمالك فإن الأخير يتفوق رقمياً في عدد الأهداف ومعدل التسجيل والتمريرات الحاسمة.

ولعب باسم مرسي مع الزمالك 137 مباراة مع الزمالك بمجموع دقائق 9.074 ، سجل فيهم 50 هدف وصنع 15 هدف ، بمعدل هدف كل 181 دقيقة.

ولعب مصطفي محمد مع الزمالك 53 مباراة بمجموع دقائق 4.097 سجل فيهم 19 وصنع 4 هدف، بمعدل هدف كل 215 دقيقة.

ويتفوق مصطفي محمد فقط في عامل السن حيث يبلغ من العمر 23 عاماً فيما يبلغ مرسي 29 عاماً .

ودفعت أرقام باسم مرسي مدرب الزمالك الحالي جايمي باتشيكو إلى تمني تواجد المهاجم معه بشرط الوصول لنفس المتسوى الذي كان عليه موسم 2014-2015 أثناء عملهما سوياً مع النادي الأبيض.

وأكد مصدر داخل نادي الانتاج الحربي، أن مجلس الإدارة ليس لديه مانع في انتقال باسم مرسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تلبية لرغبة اللاعب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن هناك عرضاً وصل بالفعل للإدارة من الزمالك ولكن عن طريق وكيل، واتصالات من مسؤولين من النادي مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات حيث من المتوقع تحول عرض الزمالك إلى صيغة رسمية، وذلك بعد رحيل مصطفى محمد .