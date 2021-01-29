بث مباشر | شاهد اهداف سيراميكا كليوباترا والجونة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “سيراميكا كليوباترا والجونة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 29-1-2021 ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ينقل بث مباشر مباراة “سيراميكا كليوباترا والجونة” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.
وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة على ملعب السويس الجديد، بإدارة من الحكم الدولي المصري “محمود بسيوني”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.
خاض الجونة 9 مباريات حتى الآن في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فاز في 5 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة وحيدة وكانت أمام “الزمالك” في الجولة قبل الماضية.
في المقابل، لعب سيراميكا كليوباترا 8 مباريات، حقق الانتصار في 3 لقاءات، وتعادل في 2، وخسر في 3، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام “المصري البورسعيدي”.
وسجل لاعبو الجونة 10 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف كثاني أقوى دفاع مناصفة مع الاهلي بعد الزمالك، بينما أحرز سيراميكا كليوباترا 9 أهداف، واهتزت شباكه 8 مرات.
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