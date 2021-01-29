الامارات | الكشف عن سبب زيادة وزن حمدالله 8 كلغم.. والنصر حائر في إشراكه بمباراة الهلال!

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب زيادة وزن حمدالله 8 كلغم.. والنصر حائر في إشراكه بمباراة الهلال! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر السعودي حائر بين إشراك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعباً أساسياً أو الاحتفاظ به ورقة رابحة في القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي المقررة السبت، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته وصعوبة خوضه المباراة كاملة.

وقالت الصحيفة الجمعة: "إن حمدالله انضم إلى تدريبات فريق النصر الجماعية بعد عودته من بلاده المغرب، وباتت مشاركته في نهائي كأس السوبر السعودي محتملة".

من جهتها، ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن "المدرب الشخصي لحمدالله حدد 50 دقيقة فقط لمشاركة اللاعب أمام الهلال، وفقا لحالته البدنية"، مشيرة إلى أن "الجهاز اللياقي للنصر سيجري اختبارات للاعب لتحديد الوقت، على أن تكون حرية اختيار توقيت مشاركة حمدالله بيد المدرب الكرواتي".

وكشفت الصحيفة عن سر زيادة الوزن الملحوظة على حمدالله خلال الفترة الماضية، وقالت: "إن الأمر يعود إلى تناوله دواء بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا، مما تسبب في زيادة وزنه أكثر من 8 كيلو غرامات!".

وعانى حمدالله تكرار إصابة العضلة الضامة، ما دعا الجهاز الطبي إلى إراحته بشكل كامل وتلقي العلاج في المغرب قبل عودته واحتمال مشاركته أمام الهلال.

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